Появилось фото с места пожара после утечки газа в Старожиловском районе 

Прокуратура Рязанской области опубликовала фотографию с места происшествия в деревне Ершово Старожиловского района.

Напомним, инцидент случился сегодня утром в многоквартирном жилом доме. После утечки газа произошёл хлопок, затем начался пожар.

На место происшествия выезжали две пожарные машины, шесть человек. Возгорание ликвидировано в течение получаса.

По уточнённым данным, пострадали пять человек, трое из них — дети. Они в состоянии разной степени тяжести находятся под наблюдением врачей. Четверо пострадавших, включая детей, находятся в ОКБ в Рязани.

Прокурор района Евгений Денисов на месте происшествия обеспечивает надзор за исполнением законодательства и защитой прав потерпевших. Также прокуратура области контролирует ход проверки по факту происшествия.