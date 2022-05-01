Появились детали жуткой резни в Вологде, в которой погибли двое малышей и их мать

Утром в субботу, 30 апреля, в квартире на улице Северной, 32 в Вологде нашли изрезанные трупы четырехлетнего мальчика, трехлетней девочки и их 33-летней матери, пишет Вологда-Поиск.

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По предварительной версии, женщина могла сама убить своих детей, после чего закончить жизнь самоубийством. Жуткую находку сделал ей муж и грузчики, которые хотели перевезти вещи семьи съемную квартиру.

Выяснилось, что парочка находилась в состоянии развода после десяти лет совместной жизни из-за постоянных конфликтов. В марте женщина проходила лечение с диагнозом невроз. Ей следовало принимать препараты и посещать врача хотя бы раз в неделю.

На день трагедии и был назначен разъезд семьи. При этом мужчина должен был остаться один в доме на Северной.

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Как стало известно, не пострадала восьмилетняя девочка, которую отправили к бабушке накануне преступления.