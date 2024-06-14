Пятница, 14 июня, 2024

Появилась программа фестиваля «Кремлёвские вечера» на 14 июня

Автор: 7info7

Опубликовано

Финальные мероприятия фестиваля «Кремлёвские вечера» пройдут 14 июня. Программой финального фестивального дня делится Рязанская областная филармония.

14 июня в 19.00 состоится концертное исполнение оперы «Евгений Онегин» Петра Чайковского, написанная на либретто К. Шиловского по одноимëнному роману в стихах Александра Пушкина.

В постановке примут участие Рязанский губернаторский симфонический оркестр, Рязанский камерный хор и солисты ведущих московских музыкальных театров.

Дирижёр — Сергей Оселков

14 июня в 18.00 лекция «Русское искусство XVII века. Раскол» от Рязанского государственного областного музея им. И.П. Пожалостина. Прочитает лекцию старший научный сотрудник музея, искусствовед Мария Зайцева.

В случае ненастной погоды мероприятия будут перенесёны в зал филармонии. Гостей проинформируют об этом в официальной группе учреждения.

Возрастное ограничение 6+

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