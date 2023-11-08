Погрузка зерна на железной дороге в Рязанской области выросла более чем в 2 раза за 10 месяцев    

В январе – октября 2023 года погрузка зерна на станциях ОАО «РЖД» в Рязанской области выросла более чем в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 518,6 тыс. тонн.

Наибольшие объемы отправлены со станций Ряжск-1, Нижнемальцево, Кораблино и Чучково.

За 10 месяцев текущего года в регионе произошел рост погрузки также и по ряду других номенклатур грузов:

лом черных металлов – 166,2 тыс. тонн (+ 10,5 % к январю-октябрю 2022 года);

черные металлы – 2,1 тыс. тонн (рост более чем в 2 раза);

метизы – 14,4 тыс. тонн (+ 8,1 %).