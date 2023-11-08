Среда, 8 ноября, 2023
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Погрузка зерна на железной дороге в Рязанской области выросла более чем в 2 раза за 10 месяцев    

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В январе – октября 2023 года погрузка зерна на станциях ОАО «РЖД» в Рязанской области выросла более чем в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 518,6 тыс. тонн.  

Наибольшие объемы отправлены со станций Ряжск-1, Нижнемальцево, Кораблино и Чучково.  

За 10 месяцев текущего года в регионе произошел рост погрузки также и по ряду других номенклатур грузов:

  • лом черных металлов – 166,2 тыс. тонн (+ 10,5 % к январю-октябрю 2022 года);
  • черные металлы – 2,1 тыс. тонн (рост более чем в 2 раза);
  • метизы – 14,4 тыс. тонн (+ 8,1 %).

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