Погрузка на железной дороге в Рязанской области выросла на 4,2%

В Рязанской области в период с января по ноябрь 2024 года на сети ОАО «РЖД» погрузили 9,5 миллионов тонн. Это на 4,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
За 11 месяцев, в том числе, погружено:
- нефти и нефтепродуктов – 8,3 млн тонн (+4,5% к январю-ноябрю 2023 года);
- зерна – 639,2 тыс. тонн (+13,6%);
- химикатов и соды – 225,7 тыс. тонн (-12,1%);
- лома черных металлов – 159,4 тыс. тонн (-13,1%);
- продуктов перемола – 98,1 тыс. тонн (+7,9%);
- строительных грузов – 42,8 тыс. тонн (рост в 1,7 раза);
- промышленных товаров народного потребления – 24,7 тыс. тонн (+2,7%);
- метизов – 15,2 тыс. тонн (-4,8%);
- остальных продовольственных товаров – 11,7 т