Подросток из Касимова угнал автомобиль родственника и попал в кювет. Об этом сообщает УМВД России по Владимирской области.
В дежурную часть МО МВД России «Муромский» 12 мая поступило заявление от 45-летнего местного жителя, у него угнали автомобиль «Лада», припаркованный около дома. Спустя несколько часов «ВАЗ» обнаружили в кювете в Меленковском районе сотрудниками местной Госавтоинспекции. За рулем автомобиля находился 17-летний житель Касимова, родственник потерпевшего.
Подросток приехал в гости к дяде в город Муром. На следующий день он решил вернуться в Касимов. Пока родственник спал, 17-летний юноша взял ключи от автомобиля и поехал домой. По пути он не справился с управлением и съехал в кювет.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения (угон)». Подозреваемый находится в Центре временного содержания несовершеннолетних правонарушителей по Владимирской области.
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