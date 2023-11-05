Подозреваемый в убийстве пристава Калужского арестован до 31 декабря

В воскресенье, 5 ноября, суд удовлетворил ходатайство следствия о заключении под стражу подозреваемого в убийстве начальника отделения судебных приставов по Рязани и Рязанскому району Сергея Калужского. Об этом сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

Сергей Ананикян арестован до 31 декабря 2023 года включительно.

Убийство Сергея Калужского совершено вечером 1 ноября на улице Сельских строителей микрорайона Недостоево. Убийца стрелял в жертву из автомата Калашникова, затем скрылся на велосипеде.

Подробно о произошедшем 7info рассказывает в статье Резонансное убийство в Рязани пристава Сергея Калужского: неизбежный постскриптум.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы. Расследование взято на контроль прокуратурой Рязанской области.