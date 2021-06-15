Под Рязанью спасли группу детей, отправившихся в поход по Пре

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Волонтёры ПСО «Мещера», МСО РязГМУ «Salus» имени В.И. Васильева помогли группе детей, отправившихся в водный поход по Пре. Информация появилась в группе «Мещеры» Вконтакте.

В восьмидневный сплав по рязанской реке пошли школьники их турклуба «Одиссея» (Коломна). Практически сразу же начались трудности. В селе Веретье молния вывела из строя трансформатор, питающий вышку сотовой связи. В результате туристы остались без связи.

Экипаж «Мещеры» объехал туристические стоянки в районе кордона Красинский. На конечную точку маршрута юные туристы прибыли 14 июня, но забрать их «Газели» не могли – размыло дороги. Детей вывозили на трёх внедорожниках. По словам туристов, это был лучший момент в походе.