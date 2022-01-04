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Под Рязанью произошло массовое ДТП, есть пострадавшие

7info7
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4 января под Рязанью произошло массовое ДТП с пострадавшими, передаёт пресс-служба Управления МВД России по Рязанской области.

Всё случилось приблизительно в 10 утра на автодороге «Спас-Клепики – Рязань». У поворота на Агро-Пустынь столкнулись Лада Калина, Mazda и Honda.

По предварительным сведениям, водители Калины, совершая поворот, не предоставил преимущество проезда одной из иномарок. В следствие чего произошло столкновение.

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На место выехали сотрудники ГИБДД и бригада «скорой». По факту ДТП проводится проверка, выясняется обстоятельства произошедшего.

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