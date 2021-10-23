Под Оренбургом обнаружили обезглавленное тело девушки

В субботу, 23 октября, в городе Орск Оренбургской области обнаружено тело молодой девушки с признаками насильственной смерти. Об этом сообщает СК РФ.

Уголовное дело в этот же день передано в центральный аппарат следственного комитета. Глава СК Александр Бастрыкин потребовал в кротчайшие сроки установить причастного к преступлению.

По данным Telegram-канала «Shot», обезглавленное тело девушки нашли гуляющие дети. Личность жертвы пока не удалось установить.

Уточняется, что труп находился в чемодане возле многоквартирного дома №47 на улице Станиславского.