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Суббота, 23 октября, 2021
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Под Оренбургом обнаружили обезглавленное тело девушки

Александр Ильин
Фото: Следственный комитет Российской Федерации

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В субботу, 23 октября, в городе Орск Оренбургской области обнаружено тело молодой девушки с признаками насильственной смерти. Об этом сообщает СК РФ. 

Уголовное дело в этот же день передано в центральный аппарат следственного комитета. Глава СК Александр Бастрыкин потребовал в кротчайшие сроки установить причастного к преступлению.  

По данным Telegram-канала «Shot», обезглавленное тело девушки нашли гуляющие дети. Личность жертвы пока не удалось установить. 

Уточняется, что труп находился в чемодане возле многоквартирного дома №47 на улице Станиславского. 

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