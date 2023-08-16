Почти на 30% снизилось количество несчастных случаев в Рязанской области в границах МЖД в январе — июле 2023 года

В январе – июле 2023 года в Рязанской области в границах Московской железной дороги количество случаев травмирования граждан на объектах железнодорожной инфраструктуры снизилось на 28 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (в 2023 году – 8 человек, за тот же период 2022 года – 11).

При этом происшествий с несовершеннолетними не зафиксировано.

Для снижения количества несчастных случаев работники магистрали проводят усиленную информационно-разъяснительную работу. В учреждениях школьного и дошкольного образования организовываются профилактические мероприятия. Совместно с сотрудниками транспортной полиции проводятся рейды в местах массового нарушения пешеходами правил безопасного поведения на объектах железнодорожной инфраструктуры.

Основной причиной травмирования по-прежнему остается грубое нарушение правил нахождения на железнодорожных объектах, переход через железнодорожные пути в неположенных местах.

МЖД призывает граждан соблюдать правила безопасности на железнодорожной инфраструктуре, переходить пути только в установленных местах.