Почта запустила мобильное приложение для чтения электронных газет и журналов

Новое приложение «Почта Подписка» позволяет подписаться на оцифрованные версии газет и журналов и читать их с телефона или планшета.

Приложение доступно для скачивания в Google Play Store и App Store. На пилотном этапе в каталоге мобильной «читалки» будет 110 изданий, включая узкоспециальные. Пользователи смогут оформить подписку на ноябрь и декабрь 2022 г. и первое полугодие 2023 г. Все выписанные номера будут доступны в приложении в течение шести месяцев после выхода.

Чтобы начать пользоваться приложением, нужно выписать электронные издания на сайте Почты. После этого необходимо авторизоваться в «Почта Подписка» под логином и паролем, указанным при покупке издания. Новые номера выписанных газет и журналов будут автоматически добавляться в библиотеку приложения.

«Мы всё чаще потребляем информацию в электронном виде, а не в бумажном, и периодика здесь не исключение. Теперь Почта доставляет подписные издания не только в почтовый ящик, но и в планшет или телефон. С приложением «Почта Подписка» выписанные газеты и журналы всегда будут под рукой. На старте мы специально выбрали максимально разные издания, чтобы определить, какие темы наиболее востребованы у наших клиентов», — комментирует руководитель Дирекции по развитию бизнеса «Подписка» Почты России Мария Огай.

Инструкцию, как воспользоваться купленным электронным изданием, можно найти на сайте Почты России и в описании покупки, которое приходит на e-mail подписчика вместе с чеком.

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