По центральным улицам Рязани пройдет раритетная техника ГИБДД

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В пятницу, 2 июля, в Рязани по центральным улицам пройдет раритетная техника ГИБДД. Мероприятие приурочено к 85-летию со дня образования службы ГАИ. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Мотоциклы сопровождения и патрульные автомобили пройдут по улицам Циолковского, Ленина и Первомайскому проспекту. Колонна пройдет через город в 08:30 — 09:00.

Пробег завершится торжественным построением техники на площадке перед зданием ГИБДД на улице Солнечной. Выставка продлится до 14:00 и примет всех желающих.