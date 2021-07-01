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Четверг, 1 июля, 2021
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По центральным улицам Рязани пройдет раритетная техника ГИБДД

Елена Лобанова
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В пятницу, 2 июля, в Рязани по центральным улицам пройдет раритетная техника ГИБДД. Мероприятие приурочено к 85-летию со дня образования службы ГАИ. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД. 

Мотоциклы сопровождения и патрульные автомобили пройдут по улицам Циолковского, Ленина и Первомайскому проспекту. Колонна пройдет через город в 08:30 — 09:00. 

Пробег завершится торжественным построением техники на площадке перед зданием ГИБДД на улице Солнечной. Выставка продлится до 14:00 и примет всех желающих.

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