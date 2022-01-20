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Четверг, 20 января, 2022
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Платные парковки Рязани станет чистить Дирекция благоустройства города

Александр Ильин

Чисткой платных парковок Рязани займётся бюджетное учреждение «Дирекция благоустройства города», сообщает RZN.info, ссылаясь на собственный источник. 

По данным СМИ, оператор платных парковок «Ростелеком» и дирекция 12 января заключили договор на 6,8 млн рублей. Срок контракта — 2 года. 

Согласно техзаданию, Дирекция благоустройства должна чистить 2426 парковочных мест в центре Рязани: не менее 9 раз в зимнее время, не менее 8 — с апреля по ноябрь. 

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В договоре также отмечается, что подрядчик обязан убирать парковки от «снежно-ледяных образований до асфальта. Складирование снега и скола на улицах не должно препятствовать движению автотранспорта и пешеходов».

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