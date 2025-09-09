Пятерых мигрантов-преступников депортировали из Рязани полицейские

Сотрудники Рязанской полиции депортировали пятерых иностранцев, получивших ранее сроки за различные преступления. Об этом сообщила пресс-служба УМВД Рязанской области.

До депортации иностранцы находились в Центре временного содержания в Рязани.

На родину отправлены четверо выходцев из стран средней Азии и одна африканка. Все они были ранее осуждены за различные преступления: разбойное нападение, организацию нелегальной миграции, сбыт наркотиков и организацию занятия проституцией.

После отбытия наказаний, нахождение этих граждан на территории России признано нежелательным.

Депортируемых доставили в Москву, а затем в международный аэропорт «Домодедово», откуда они за свой счет вылетели в страны гражданской принадлежности.

Ранее сотрудники полиции Рязанской области организовали депортацию и административное выдворение семи иностранных граждан, нарушивших законодательство России. Решения были приняты на основании постановлений Минюста и судов региона.