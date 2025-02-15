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Общество

Семь иностранцев, нарушивших закон, депортированы из России

Алексей Самохин

Сотрудники полиции Рязанской области организовали депортацию и административное выдворение семи иностранных граждан, нарушивших законодательство России. Решения были приняты на основании постановлений Минюста и судов региона.

Пять из них — уроженцы стран Средней Азии, которые ранее отбывали наказание в исправительных колониях Рязанской области за кражи, незаконный сбыт наркотиков и преступления сексуального характера против несовершеннолетних. После освобождения они были помещены в Центр временного содержания иностранных граждан УМВД по региону.

Ещё двое мигрантов — выходцы из стран Закавказья и Северной Африки — были выдворены за нарушение правил въезда и пребывания на территории РФ. Эти нарушения были выявлены в ходе плановых проверок соблюдения миграционного законодательства.

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В сопровождении полицейских и судебных приставов иностранцы были доставлены в международный аэропорт «Домодедово» для дальнейшей отправки за свой счёт в страны гражданской принадлежности.

Согласно российскому законодательству, въезд в РФ для этих лиц закрыт на срок до 10 лет. Меры направлены на обеспечение безопасности и соблюдение миграционного порядка в стране.

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