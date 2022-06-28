Пять знаков зодиака имеют все шансы разбогатеть в июле 2022 года

В июле 2022 году представители пяти знаков зодиака получат возможность разбогатеть. Чтобы «денежное счастье» не обошло стороной, важно концентрировать свои силы на нужных сферах.

В числе июльских счастливчиков – Овны и Львы. Их обойдёт стороной негативное влияние ретроградного Нептуна, который вызывает финансовые проблемы. Также с точки зрения финансов повезёт Рыбам, Тельцам и Весам. Этим трём знакам покровительствует Венера, которая отвечает за денежные потоки.

Рыб в июле ждёт благоприятное время для воплощение в жизнь новых идей и проектов. Именно они помогут заработать неплохие деньги. Второй месяца лета представителям этого знака лучше использовать для деловых встреч и поездок.

Тельцов ждут выгодные покупки. Это касается как небольших вещей, так и крупной недвижимости. На сделке, скорее всего, удастся сэкономить. А ещё полезно будет сделать вклад в ценные бумаги.

Рождённым под знаком Весов в июле наконец-то удастся справиться с финансовыми неурядицами. Астрологи рекомендуют им не останавливаться на достигнутом – только при движении вперёд финансовая фортуна улыбнётся.

Что касается Овнов и Львов, им не стоит рисковать. Скорее всего, финансовая удача улыбнётся тем, кто будет ответственно относиться к работе.