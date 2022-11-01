Вторник, 1 ноября, 2022
Татьяна Проводина

Пять человек пострадали в ДТП в Ряжском районе

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Фото с сайта Госавтоинспекции Рязанской области

В Ряжском районе на 109-м километре трассы Рязань — Ряжск произошла авария, в результате которой травмы получили 5 человек. Предварительные данные привели в Госавтоинспекции Рязанской области.

Пять человек пострадали в ДТП в Ряжском районе
Пять человек пострадали в ДТП в Ряжском районе

Всё случилось 31 октября около 16:30. За рулём Chevrolet Cruze находился 49-летний житель Кораблино. Не выбрав безопасную скорость, он столкнулся с УАЗом под управлением 61-летнего жителя Александро-Невского района, который двигался в попутном направлении.

В аварии пострадали оба водителя и три пассажира УАЗа — 47, 48 и 35 лет. Им оказана медпомощь.

По факту инцидента проводится проверка. Уточняются обстоятельства случившегося.

Пять человек пострадали в ДТП в Ряжском районе

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