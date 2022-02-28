Петр Налич и StradiВаленки представят 8 марта перфоманс-дивертисмент в Рязани

8 марта концертном зале филармонии состоится перфоманс-дивертисмент квартета StradiВаленки и певца Петра Налича. В первом отделении концерта зрителя ожидает история, подчиненная сквозной линии «карнавал в Венеции», а во втором отделении, сбросив маски (в прямом и переносном смысле слова!) артисты увлекут своеобразным разбором «музыкальных открыток», пришедших из разных уголков земного шара.

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Московский квартет «StradiВаленки» – это четыре музыканта (скрипач, аккордеонист, пианист и контрабасист), объединившиеся в 2013 году, чтобы создавать музыку под девизом «Классика, которая улыбается!». Соединение имени знаменитого скрипичного мастера (Страдивари) и русских валенок в названии коллектива уже настраивает слушателя на нестандартность подхода. Основная цель «кроссовер-квартета», как сами себя называют музыканты, – собрать новую аудиторию любителей классики через вовлечение в образы, создаваемые музыкой. Основа репертуара – собственные аранжировки музыкантов квартета. Чаще всего для своих композиций коллектив использует шедевры мировой классики, хорошо знакомые широкой аудитории, но наполняет их новыми смыслами, дополняет включением материала из фольклора, киномузыки и других эмоционально близких сфер.

Коллектив с успехом гастролирует по России и за рубежом: только в 2018 году квартет побывал в нескольких крупнейших концертных и филармонических залах России (Санкт-Петербург, Омск, Казань, Екатеринбург и другие города), представлял страну на праздновании Дня России во Вьетнаме, выступал в формате open-air на различных площадках не только Москвы, но и других городов России.

Музыкальный стиль певца и композитора Петра Налича невозможно спутать ни с чьим другим: «Я начал играл романсы, песни Цоя и «Наутилуса» вперемежку с цыганскими и казачьими…». Участник конкурса «Евровидение»-2010, лауреат международных конкурсов обрёл известность в 2007 году, выложив в интернет клип на свою песню «Гитар», который вошёл в двадцатку самых просматриваемых российских клипов русской версии YouTube и приобрёл известность за рубежом, набрав миллионы просмотров. С 2008 года в составе группы МКПН (Музыкальный коллектив Петра Налича) пел и сочинял песни в стиле, который сам характеризовал как «весёлые бабури». Кроме того, Пётр Налич писал музыку для спектакля в Театре им. Евгения Вахтанговаи для «Московского оперного дома» (МОД). В декабре 2019 года Петр стал лауреатом I премии Всероссийского конкурса молодых композиторов «Партитура будущего» в номинации «Сочинение для голоса и фортепиано». Записал альбом «Песни о любви и Родине» в сопровождении оркестра Юрия Башмета. Спел партию Германа в опере «Пиковая дама», которая прошла в Государственном музее Александра Пушкина.

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Пётр Налич отмечает: «…естественным образом так складывается, что я занимаюсь и оперой, и сочинительством с бэндом, каким бы пёстрым оно ни было по жанрам, и написанием инструментальной музыки для театра и других проектов. Теперь музыки будет ещё больше».

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