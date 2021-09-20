Пермского стрелка подвез на место расправы в ВУЗ таксист

Устроивший стрельбу в Пермском государственном университете (ПГНИУ) Тимур Бекмансуров приехал на место случившегося на такси, пишет Telegram-канал Mash.

Водитель рассказал, что парень показался ему странным, однако он не придал этому значения. Таксист предложил пассажиру убрать сумку в багажник, однако тот отказался.

Подчеркивается, что в салоне машины парень вел себя спокойно и не разговаривал. При этом он отказался объяснить, зачем надел на голову балаклаву.

«Сейчас молодежь такая, всякую ерунду натягивают на лица, ну я и не придал этому значения», – отметил таксист.

Молодой человек оплатил поездку по безналичному расчету и оставил 60 рублей чаевых. Позже водителя допросили оперативники, в результате чего он узнал, кем был его пассажир.

Накануне утром Бекмансуров устроил стрельбу в ПГНИУ, погибли шесть человек, еще 24 пострадали.