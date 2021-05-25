Педофил напал на трехлетнюю девочку на детской площадке в Москве

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В воскресенье, 23 мая, в Москве педофил напал на трехлетнюю девочку. Все произошло прямо на детской площадке 1-го Лихачевского проезда. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Девочка каталась на горке, а ее мать находилась рядом. Ребенок залез в трубу и долго не спускалась. Тогда-то женщина и забила тревогу. Когда же она подошла ближе, то заметила рядом с дочерью взрослого мужчину.

Он успел сбежать, а девочка скатилась с горки в слезах. Она пожаловалась матери, что незнакомец ущипнул ее за щеку, расстегнул ее одежду и трогал в интимных местах.

Подозреваемого удалось задержать. Им оказался 33-летний москвич.