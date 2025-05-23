Павел Малков: Запускаем профориентационные путешествия для рязанских школьников

Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил о том, что для рязанских школьников в новом учебном году будут проходить образовательные профориентационные путешествия.

Губернатор отметил: «IT-куб» Рязанской области стал одним из победителей международной программы «Классная страна» Агентства стратегических инициатив. Наша команда выступила с проектом «Аэро-Нейро Рязань». Это образовательное путешествие, которое поможет школьникам с выбором будущей профессии.

Павел Малков уточнил, что ученики 9-11 классов посетят Рязанский государственный радиотехнический университет имени В.Ф. Уткина, колледж электроники, «IT-куб» и Рязанскую ВДНХ. Школьники познакомятся с ведущими IT-специалистами, прослушают лекции о современных технологиях и пройдут мастер-классы по нейросетям, сборке и управлению беспилотниками.

«Программа «Аэро-Нейро Рязань» будет включена в перечень маршрутов проекта Росмолодежи «Больше, чем путешествие». Планируем запустить ее в начале нового учебного года», – добавил глава региона.