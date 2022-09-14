Среда, 14 сентября, 2022
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Павел Малков заявил о необходимости расширять грантовую поддержку ТОС

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Врио губернатора Рязанской области Павел Малков провёл заседание правительства Рязанской области во вторник, 13 сентября. Одной из важных тем для обсуждения стало расширение грантовой поддержки ТОС.

Министр по делам территорий и информационной политике Рязанской области Жанна Фомина выдвинула инициативу о перераспределении средств, сэкономленных по итогам реализации программы поддержки местных инициатив, на предоставление грантов губернатора по заявленным проектам ТОС.

– Эту грантовую систему надо поддерживать и развивать. Так, в Михайловском районе активисты ТОС показали мне результаты своей работы по благоустройству. Результаты хорошие, территории становятся лучше, – подчеркнул Павел Малков.

На заседании врио главы региона также поблагодарил всех организаторов выборов в регионе.

–  Благодарю всех членов избирательных комиссий, а у нас их работало больше 8 тысяч человек, сотрудников правоохранительных органов, всех министерств и ведомств, местных администраций, общественных наблюдателей, работников здравоохранения, представителей СМИ и многих других. Благодарю всех рязанцев, кто пришел на избирательные участки, – сказал врио главы региона. – В целом все прошло отлично, без серьезных нарушений и жалоб, что свидетельствует о высоком уровне организации процесса. Были созданы комфортные условия для голосования.

Малков подчеркнул: предстоит большая совместная работа на благо жителей Рязанской области. Важно решать задачи, которые поставят перед властью люди. Речь идёт об укреплении социальной сферы, систем здравоохранения и образования. Стоит обратить внимание на вопросы в сфере ЖКХ, благоустройство населённых пунктов. Врио губернатора отметил: будет проводиться работа по обновлению общественного транспорта, ремонту и строительству дорог, созданию новых рабочих мест.

В рамках отчетов по исполнению поручений врио губернатора, сформированных по итогам рабочих поездок и прямых линий, Павла Малкова проинформировали о том, что в поселке Горняк Милославского района проведен ремонт и очистка действующей системы водоподготовки, что позволило улучшить качество питьевой воды. В селе Ижевское Спасского района для решения проблемы с водоснабжением в настоящее время строится водозаборный узел (артезианская скважина и водонапорная башня). К концу октября работы будут завершены. Для завершения капремонта поликлиники Сараевской больницы в минфин области направлена бюджетная заявка на выделение дополнительного финансирования – 9,5 млн рублей. В текущем году будут выделены 500 тыс. рублей на подготовку ПСД. Летом 2023 года работы по капремонту планируется завершить. В селе Власово Ермишинского района в 2023 году намечено отремонтировать сельский дом культуры и дорогу по улице Садовой.

Павел Малков поручил в ближайшее время организовать отдельное совещание по вопросам планового ремонта дорог на следующий год и проведения соответствующего конкурсного отбора. По словам врио губернатора, в план дорожного строительства обязательно должны войти участки, по которым были даны поручения в ходе встреч с жителями районов и глав местных администраций. Кроме того, необходимо разработать и представить предложения по оперативному ремонту сельских дорог с малой нагрузкой.

– Часть таких сельских дорог в муниципальных районах тоже необходимо сделать, – добавил врио губернатора.

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