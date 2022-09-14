Павел Малков заявил о необходимости расширять грантовую поддержку ТОС

Врио губернатора Рязанской области Павел Малков провёл заседание правительства Рязанской области во вторник, 13 сентября. Одной из важных тем для обсуждения стало расширение грантовой поддержки ТОС.

Министр по делам территорий и информационной политике Рязанской области Жанна Фомина выдвинула инициативу о перераспределении средств, сэкономленных по итогам реализации программы поддержки местных инициатив, на предоставление грантов губернатора по заявленным проектам ТОС.

– Эту грантовую систему надо поддерживать и развивать. Так, в Михайловском районе активисты ТОС показали мне результаты своей работы по благоустройству. Результаты хорошие, территории становятся лучше, – подчеркнул Павел Малков.

На заседании врио главы региона также поблагодарил всех организаторов выборов в регионе.

– Благодарю всех членов избирательных комиссий, а у нас их работало больше 8 тысяч человек, сотрудников правоохранительных органов, всех министерств и ведомств, местных администраций, общественных наблюдателей, работников здравоохранения, представителей СМИ и многих других. Благодарю всех рязанцев, кто пришел на избирательные участки, – сказал врио главы региона. – В целом все прошло отлично, без серьезных нарушений и жалоб, что свидетельствует о высоком уровне организации процесса. Были созданы комфортные условия для голосования.

Малков подчеркнул: предстоит большая совместная работа на благо жителей Рязанской области. Важно решать задачи, которые поставят перед властью люди. Речь идёт об укреплении социальной сферы, систем здравоохранения и образования. Стоит обратить внимание на вопросы в сфере ЖКХ, благоустройство населённых пунктов. Врио губернатора отметил: будет проводиться работа по обновлению общественного транспорта, ремонту и строительству дорог, созданию новых рабочих мест.

В рамках отчетов по исполнению поручений врио губернатора, сформированных по итогам рабочих поездок и прямых линий, Павла Малкова проинформировали о том, что в поселке Горняк Милославского района проведен ремонт и очистка действующей системы водоподготовки, что позволило улучшить качество питьевой воды. В селе Ижевское Спасского района для решения проблемы с водоснабжением в настоящее время строится водозаборный узел (артезианская скважина и водонапорная башня). К концу октября работы будут завершены. Для завершения капремонта поликлиники Сараевской больницы в минфин области направлена бюджетная заявка на выделение дополнительного финансирования – 9,5 млн рублей. В текущем году будут выделены 500 тыс. рублей на подготовку ПСД. Летом 2023 года работы по капремонту планируется завершить. В селе Власово Ермишинского района в 2023 году намечено отремонтировать сельский дом культуры и дорогу по улице Садовой.

Павел Малков поручил в ближайшее время организовать отдельное совещание по вопросам планового ремонта дорог на следующий год и проведения соответствующего конкурсного отбора. По словам врио губернатора, в план дорожного строительства обязательно должны войти участки, по которым были даны поручения в ходе встреч с жителями районов и глав местных администраций. Кроме того, необходимо разработать и представить предложения по оперативному ремонту сельских дорог с малой нагрузкой.