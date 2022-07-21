Павел Малков заявил о необходимости расширения парковочного пространства в Рязани

На заседании регионального правительства врио губернатора Рязанской области Павел Малков заслушал отчёты о проделанной работе по поручениям, которые он дал во время поездок по муниципальным образованиям. Как отметил Малков, работа в форме отчётности – это один из инструментов, повышающих эффективность и ответственность исполнения наказов.

В частности исполняющий обязанности главы региона спросил у мэра Рязани Елены Сорокиной представить план развития и расширения парковочных пространств. Этот вопрос поступил в ходе «прямой линии» Павла Малкова в соцсетях.

Сорокина отметила, что соглашение о создании платных парковок в центре города действует с компанием Ростелеком с 2016 года. В декабре 2023 года его действие заканчивается. Согласно документу 10% от собранной суммы оплаты за парковки поступает в бюджет города. За весь период сумма составила около 6,5 млн рублей. Ещё 9 млн рублей, поступивших в городской бюджет, – это штрафы за неправильное пользование парковками. Эта сумма перечисляется в казну полностью.

Павел Малков отметил, что соглашение о создании платного парковочного пространства не решил проблемы стихийного паркинга в центре Рязани. Важно, по мнению врио губернатора, проработать перспективы договорённостей и оценить вопрос целесообразности развития платных парковок. Но прежде всего нужно привести в порядок систему работы общественного транспорта, повысить качество его услуг, чтобы люди рассматривали его как альтернативу личным автомобилям.