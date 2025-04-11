Павел Малков встретился с победителями школьных олимпиад и педагогами

Губернатор Рязанской области Павел Малков в пятницу, 11 апреля, встретился с победителями школьных олимпиад и с лучшими рязанскими педагогами. Об этом он написал в соцсетях.

Завершился региональный этап Всероссийского педагогического конкурса. В этом году в нём приняли участие 123 учителя из разных районов Рязанской области.

Екатерина Фёдоровна Иванова, учитель начальных классов Мурминской школы, победила в номинации «Учитель года».

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Преподаватель Рязанского автотранспортного техникума Руслан Евгеньевич Сметкин — победитель конкурса «Мастер года».

Дарья Александровна Головастова из детского сада № 36 победила на региональном этапе конкурса «Воспитатель года».

Они вместе с другими лауреатами представят Рязанскую область на всероссийских конкурсах, которые пройдут осенью.

— Вручил именные стипендии детям, которые добились отличных результатов в учёбе. Это талантливые и целеустремлённые ребята, которыми гордится вся Рязанская область. И особая благодарность педагогам, которые вкладывают душу в учеников и помогают им добиваться таких результатов, — написал Павел Малков.