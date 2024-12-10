Павел Малков: Важно, чтобы работа по сохранению объектов культурного наследия велась эффективно

9 декабря губернатор Рязанской области Павел Малков принял участие в парламентских слушаниях на тему «Сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации: программный подход и законодательное обеспечение». Мероприятие прошло под руководством Председателя Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко.

Валентина Матвиенко подчеркнула важность сохранения объектов культурного наследия, назвав их «душой народа, его историей и культурным кодом». Она отметила необходимость изменения подходов к работе с памятниками: подходы должны быть осмысленными, современными, открытыми и прозрачными. По словам председателя Совета Федерации, сохранение культурного наследия всегда оставалось приоритетной темой для верхней палаты парламента, и глава государства поручил именно Совету Федерации совместно с Правительством РФ, Государственной Думой, профильными комиссиями Госсовета и общественными организациями провести анализ действующего законодательства и внести в него изменения.

Рязанская область входит в пятерку пилотных регионов, где реализуется долгосрочная программа сохранения объектов культурного наследия, запущенная по поручению Президента РФ. В рамках парламентских слушаний Павел Малков выступил с рядом предложений, направленных на повышение эффективности работы в этой сфере на региональном уровне.

Губернатор отметил необходимость упрощения процедур охраны памятников культуры и устранения избыточного правового регулирования. Он предложил объединить все требования в единый нормативный документ по градостроительству. «В регионе мы сейчас гармонизируем генеральный план, правила землепользования и застройки, а также регламенты исторических поселений и достопримечательных мест. В Рязани разрабатывается новый проект документа, касающийся исторического поселения, — сообщил Павел Малков. — В Рязани более 3 тысяч объектов культурного наследия. Процедуры проектирования и реставрации таких объектов крайне сложны и дорогостоящи. Реставрация значительно дороже обычного ремонта, что нередко препятствует восстановлению памятников. Наша задача — сохранить объекты и дать им новую жизнь, привлекая инвесторов. Нам важно, чтобы работа по сохранению культурного наследия велась эффективно».

Губернатор добавил, что в Рязанской области как в пилотном регионе разрабатываются индивидуальные программы передачи инвесторам и восстановления ключевых объектов культурного наследия. Рассматривается возможность внедрения мер поддержки, включая льготное кредитование для инвесторов. Павел Малков выразил уверенность в том, что успешная апробация этих механизмов позволит использовать их и для других объектов культурного наследия. Он также поблагодарил федеральный центр за поддержку, благодаря которой в регионе идет масштабная реставрация Рязанского кремля.

Предложения, озвученные Павлом Малковым на парламентских слушаниях, были направлены для рассмотрения в Министерство культуры РФ и Совет Федерации РФ.

Стоит отметить, что национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства» включает мероприятия, направленные на повышение туристической привлекательности как внутри страны, так и за её пределами. Реконструкция и восстановление объектов культурного наследия создадут дополнительные точки притяжения для жителей и туристов, способствуя развитию регионов.