Павел Малков: Систему местного самоуправления необходимо совершенствовать и развивать

Систему местного самоуправления Рязанской области будут совершенствовать и развивать. Об этом заявил Губернатор Павел Малков в ходе XVIII Съезда Ассоциации «Совет муниципальных образований Рязанской области», который состоялся в рамках конференции «Организация единой системы публичной власти на территории Рязанской области. Взгляд в будущее», посвященной развитию системы местного самоуправления.

В работе приняли участие первый заместитель Председателя Правительства региона Анна Рослякова, председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин, министр территориальной политики области Жанна Фомина, главы администраций всех муниципальных образований региона.

Губернатор Павел Малков отметил качественную и успешную работу Совета и поблагодарил всех за плодотворную деятельность по развитию территорий, поддержке воинов СВО и их семей. Он подчеркнул, что органы местного самоуправления трудятся с большой самоотдачей, находятся в постоянном диалоге с жителями и стремятся сделать их жизнь лучше и комфортнее.

Губернатор уделил особое внимание работе по совершенствованию системы местного самоуправления. В настоящее время в регионе уже сформировано 7 округов, их опыт показывает преимущества проведенных преобразований. По его словам, это позволяет исключить дублирующие функции, сократить количество муниципальных служащих и депутатов, расходы на содержание власти, сэкономить бюджет для развития социальной инфраструктуры населенных пунктов.

«Главные задачи ставит Президент РФ. Нам нужно сделать все, чтобы они были выполнены. Это и национальные проекты, и поддержка участников СВО, их семей, семей с детьми, и адресная работа с жителями, которым нужна особая помощь и внимание государства. Уверен, что вместе мы справимся», – сказал Губернатор.

На конференции и состоявшемся в его рамках Съезде подведены итоги деятельности Совета муниципальных образований Рязанской области в этом году и определены задачи на перспективу. Обсудили вопросы, связанные с реализацией государственной политики по развитию территорий, организацией единой системы публичной власти. Лучших работников МСУ наградили медалью «За развитие местного самоуправления» Всероссийской Ассоциации развития местного самоуправления.