Павел Малков: «Школа в Тюшево к 1 сентября должна открыть свои двери для учащихся»

Губернатор Павел Малков на заседании правительства региона 20 июня прокомментировал жалобу из соцсетей о ходе реконструкции школы в селе Тюшево Рязанского района.

Он поручил принять в отношении недобросовестного подрядчика жёсткие санкции. По словам Павла Малкова, нужно ускорить процесс заключения нового контракта на реконструкцию, чтобы сроки ввода школы в эксплуатацию не сместились.

Павел Малков: «Самое главное – к 1 сентября мы должны открыть двери этой школы для учащихся. Все работы нужно выполнить максимально качественно, чтобы детям было комфортно там учиться. С нашей стороны вся необходимая поддержка будет оказана»

О приостановке работ на объекте сообщила рязанка Нина Ермошкина. Глава администрации Рязанского района Наталья Жунева доложила, что объект на постоянном контроле. Подрядчик неоднократно срывал контрактные обязательства, есть отставание по срокам выполняемых на объекте работ. Сейчас договор расторгается, районная администрация будет настаивать на включении подрядчика в реестр недобросовестных поставщиков.

Готовятся документы для заключения контракта с новым подрядчиком. Наталья Жунева сообщила, что основное здание будет отремонтировано до 26 августа 2023 года, а срок ввода пристройки придётся сдвинуть на декабрь. На учебный процесс достройка дополнительного корпуса не повлияет.

Губернатор подчеркнул, что в регионе принимаются меры для предупреждения таких ситуаций. Павел Малков отметил, что в данном случае сработал общественный контроль. Глава Рязанской области отметил, что подрядчики должны внимательно оценивать свои возможности, прежде чем браться за социальный проект или дорожный ремонт.