Павел Малков: Рязанские фермеры получат 52 млн рублей по программе «Агростартап»

В Рязанской области в 2025 году фермеры смогут получить гранты по программе «Агростартап». Об этом сообщил губернатор региона Павел Малков в своём телеграм-канале.

По его словам, на поддержку сельхозпроизводителей в этом году направят почти 52 миллиона рублей. Эти средства помогут аграриям развивать хозяйства, увеличивать объемы выпускаемой продукции и выходить на новые рынки.

В 2024 году грантовую поддержку уже получили 15 фермеров из различных районов и округов области. Так, фермер Сергей Ветров за счёт полученных средств расширил молочное стадо до 126 голов и обеспечил хозяйство кормами с собственных полей. Другой получатель гранта, Константин Шарец, наладил производство посадочного материала голубики, клюквы и брусники, урожай он реализует через крупные розничные сети.

Приём заявок на участие в программе начнётся в июне. Ознакомиться с условиями можно на сайте министерства сельского хозяйства Рязанской области или по телефону +7 (4912) 21-09-84.