Павел Малков: Реализация программы догазификации в регионе – ответственная задача

6 июня врио Губернатора Рязанской области Павел Малков принял участие во встрече врио глав регионов с председателем партии «Единая Россия», заместителем Председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрием Медведевым.

Врио Губернатора Павел Малков доложил о реализации в регионе проекта по социальной газификации – одного из приоритетных направлений Народной программы партии, утвержденной в 2021 году. Как отметил Павел Малков, эта работа находится на особом контроле Правительства Рязанской области и регионального отделения «Единой России». По программе, которая была инициирована «Единой Россией» и поддержана Президентом России В.В. Путиным, в Рязанском регионе заключено более 3 тысяч договоров и подключено уже 1157 домовладений.

– Выстроено взаимодействие с федеральным штабом, «Газпромом». Заявки рассматривают максимум 2 недели, чаще всего – быстрее. Депутаты от «Единой России» провели масштабную информационную кампанию, встречи с жителями и получили подтверждение о готовности к участию в программе догазификации от 6 тысяч домовладений. По программе можно заключить комплексный договор, который включает установку оборудования. Кроме того, разработали проект мер и будем возмещать часть расходов до половины затрат для малоимущих граждан – на следующей неделе инициатива будет рассмотрена, – сообщил Павел Малков.

Врио Губернатора отметил, что догазификация в Рязанском регионе является одним из важных пунктов в ходе весенней отчетной кампании депутатов «Единой России» перед избирателями.

– Реализация программы догазификации – ответственная задача. Несмотря на экономическую обстановку и санкции, основные показатели программы в области будут исполнены, – подчеркнул он.

В свою очередь Дмитрий Медведев отметил, что довести программу социальной газификации до конца – главная задача партии. «Мы крупнейшая страна, которая производит и поставляет газ, и нам предстоит сделать так, чтобы газ был везде. Это программное положение нашей партии должно быть исполнено неукоснительно», – резюмировал он.

Справочно: 11 июня 2021 года Президент России Владимир Путин подписал закон с поправками фракции «Единой России» о бесплатном доведении газа до участков. Подать заявку на социальную газификацию можно на портале Госуслуг и через отделения МФЦ, абонентские пункты «Газпром межрегионгаз» и сайты операторов газификации. Партия также предложила расширить меры поддержки льготников при социальной газификации – распространить их на всю страну и стандартизировать стоимость минимального набора оборудования для ряда категорий граждан. Такие меры поддержки действуют уже в 63 регионах.