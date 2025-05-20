Павел Малков: Развиваем систему поддержки талантливых детей

В Рязани активно развивается система поддержки талантливых детей. О достижениях рассказал губернатор Павел Малков в своем телеграм-канале.
Десять рязанских школьников стали призёрами Всероссийской олимпиады по испанскому, китайскому, английскому, французскому и русскому языкам, географии, биологии, праву и обществознанию. В региональном этапе победило 80 ребят, а призёрами стали более 400 школьников.
Также дети развивают свои таланты в «Кванториумах» и «IT-кубах». Благодаря нацпроекту «Образование» по всей области работает более 260 школьных центров «Точка роста».
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