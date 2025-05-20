Павел Малков: Развиваем систему поддержки талантливых детей

В Рязани активно развивается система поддержки талантливых детей. О достижениях рассказал губернатор Павел Малков в своем телеграм-канале.

Десять рязанских школьников стали призёрами Всероссийской олимпиады по испанскому, китайскому, английскому, французскому и русскому языкам, географии, биологии, праву и обществознанию. В региональном этапе победило 80 ребят, а призёрами стали более 400 школьников.

«В этом году запустили центр развития олимпиадного движения. В центре одарённых детей «Гелиос» рязанским школьникам помогают готовиться к участию в региональных и всероссийских олимпиадах», — отметил Павел Малков.

Также дети развивают свои таланты в «Кванториумах» и «IT-кубах». Благодаря нацпроекту «Образование» по всей области работает более 260 школьных центров «Точка роста».