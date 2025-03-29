Павел Малков рассказал Юлии Барановской о поддержке многодетных семей в Рязани

Губернатор Рязанской области Павел Малков принял участие в съемках проекта «Большие семьи большой страны» телеведущей Юлии Барановской. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Во время съемок глава региона показал один из недавно открытых многофункциональных семейных центров в Рязани. Это один из 12 подобных центров, созданных в регионе. В них родители могут получить необходимые услуги в режиме «одного окна», без бюрократических процедур. Кураторы помогают с подбором мер поддержки и решением различных вопросов. Кроме того, в каждом муниципалитете работает единое окно для консультаций.

В семейных центрах созданы удобные пространства, организованы занятия для будущих родителей, включая уроки по грудному вскармливанию и уходу за младенцами. В «Добротеке» можно бесплатно получить товары для детей до шести лет. Также работают кабинеты логопеда и психолога. Центр в Рязани расположен по адресу: ул. Горького, 1.

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По словам Павла Малкова, в Рязанской области многодетность становится нормой. Сегодня каждый четвертый ребенок воспитывается в семье, где трое и больше детей. За десять лет число таких семей в регионе выросло вдвое.

Губернатор отметил, что благодаря решениям Президента России создаются новые возможности для семей. В регионе действует система поддержки: выплаты молодым родителям при рождении третьего ребенка, компенсация аренды жилья, помощь в открытии бизнеса и ведении личного подсобного хозяйства.