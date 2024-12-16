Павел Малков: Работа общества «Знание» в Рязанском регионе становится масштабнее

Губернатор Рязанской области Павел Малков провел заседание Наблюдательного совета Рязанского регионального отделения Общероссийской общественно-государственной просветительской организации «Российское общество «Знание». В нем принял участие заместитель генерального директора Общества Георгий Будный.

На заседании обсуждалось развитие филиала и регионального отделения Общества, реализация просветительских проектов, патриотических мероприятий, работа по повышению финансовой грамотности населения. Лучшим лекторам были вручены награды Рязанской области и Российского общества «Знание».

Губернатор, председатель Наблюдательного совета регионального отделения общества «Знание» Павел Малков поблагодарил Георгия Будного за внимание к Рязанской области и выразил готовность к дальнейшему плодотворному взаимодействию. Он подчеркнул, что в регионе ведется большая работа в этом направлении. В районах открываются местные отделения Общества, их уже пять, в следующем году они появятся во всех муниципалитетах. Успешно реализуются региональные проекты, в числе которых «Рязанский край – моя Россия!».

«Работа Общества «Знание» становится в регионе все более масштабной, системной, повышается ее эффективность. Нам надо и дальше активно двигаться по этому пути. Приветствуются инициативы о разработке собственных уникальных лекций. Это должно быть сделано во всех муниципалитетах, как и открытие отделений Общества. При этом важно сразу же укреплять их авторитетными людьми, лидерами общественного мнения». Губернатор обратил внимание на необходимость усиления взаимодействия с предприятиями, где проекты «Знания» также можно успешно реализовать», – сказал Павел Малков.

Заместитель гендиректора Общества Георгий Будный дал высокую оценку работе региона.

«Рязанская область – один из активнейших регионов. За время действия филиала и регионального отделения, начиная с 2023 года, наблюдается положительная динамика. В регионе все знают, что такое Российское общество «Знание», каковы его цели. Жители являются активными участниками лекционных и других проектов. Важно, что успешно реализуются все региональные инициативы. Рязанская область в числе первопроходцев по открытию местных отделений. Это один из пунктов Стратегии развития Общества до 2030 года, которая начнет действовать в следующем году. Рязанская область здесь уже на шаг впереди», – отметил Георгий Будный.

Заместитель гендиректора Общества поблагодарил за плодотворную работу, в частности за активное взаимодействие с родительским сообществом всех собравшихся.

По итогам Всероссийского конкурса родительских инициатив победителями стали 5 команд Рязанского региона. Главный приз конкурса в размере 2 млн рублей пойдет на реализацию в Шиловской средней школе № 1 проекта «Походы вместе с первой», направленного на пропаганду здорового образа жизни.Кроме того, состоялась рабочая встреча Павла Малкова и Георгия Будного. Они более подробно обсудили направления дальнейшего взаимодействия.