Павел Малков: Работа общества «Знание» в Рязанском регионе становится масштабнее

Губернатор Рязанской области Павел Малков провел заседание Наблюдательного совета Рязанского регионального отделения Общероссийской общественно-государственной просветительской организации «Российское общество «Знание». В нем принял участие заместитель генерального директора Общества Георгий Будный.
На заседании обсуждалось развитие филиала и регионального отделения Общества, реализация просветительских проектов, патриотических мероприятий, работа по повышению финансовой грамотности населения. Лучшим лекторам были вручены награды Рязанской области и Российского общества «Знание».
Губернатор, председатель Наблюдательного совета регионального отделения общества «Знание» Павел Малков поблагодарил Георгия Будного за внимание к Рязанской области и выразил готовность к дальнейшему плодотворному взаимодействию. Он подчеркнул, что в регионе ведется большая работа в этом направлении. В районах открываются местные отделения Общества, их уже пять, в следующем году они появятся во всех муниципалитетах. Успешно реализуются региональные проекты, в числе которых «Рязанский край – моя Россия!».
Заместитель гендиректора Общества Георгий Будный дал высокую оценку работе региона.
Заместитель гендиректора Общества поблагодарил за плодотворную работу, в частности за активное взаимодействие с родительским сообществом всех собравшихся.
По итогам Всероссийского конкурса родительских инициатив победителями стали 5 команд Рязанского региона. Главный приз конкурса в размере 2 млн рублей пойдет на реализацию в Шиловской средней школе № 1 проекта «Походы вместе с первой», направленного на пропаганду здорового образа жизни.Кроме того, состоялась рабочая встреча Павла Малкова и Георгия Будного. Они более подробно обсудили направления дальнейшего взаимодействия.