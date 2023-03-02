Павел Малков провёл Час муниципалитета по развитию Шацкого района

1 марта губернатор Рязанской области провёл Час муниципалитета по социально-экономическому развитию Шацкого района. Участниками совещания стали заместители председателя регионального правительства, министры, руководители администрации Шацкого района и ряда сельских поселений.

Были представлены результаты работы по исполнению поручений Павла Малкова, сформированного по итогам рабочей поездки в район. В 2022 году муниципалитет получил 3 школьных автобуса, в ближайшее время поступит ещё один. Сегодня району требуется не меньше 10 школьных машин. Вопрос будет решаться вместе с областным министерством исходя из существующих возможностей.

В 2023 году на ремонт автодорог местного значения район получит региональные субсидии в 30 млн рублей. Речь идёт об ул. Луговая в Шацке, ул. Красавка в Чернослободском сельском поселении, ул. Комсомольская в Агишевском сельском поселении. Предусмотрены средства на ремонт участка Сапожок – Сараи – Борец – Шацк с подъездом к станции Верда на участке Шацк – Сараи протяжённостью 28 км. Глава администрации Шацкого района Александр Нечушкин отметил, что жители очень ждут этого ремонта, вопрос наболевший. Работы, согласно контракту, должны завершиться к ноябрю.

В этом году в ряде сёл установят линии искусственного освещения. В рамках пятилетнего регионального плана ремонта автодорог запланирована реконструкция въезда в Рязанскую область (около 3 км) на границе Шацкого района и Тамбовской области.

В селе Лесная Поляна по поручению Губернатора построено почти 4 км водопроводных сетей. Выделено 8 млн рублей на продолжение благоустройства городского парка на Республиканской площади Шацка. Запланированы мероприятия по повышению надёжности электроснабжения и водоснабжения района, решению проблем с организацией вывоза ТКО.

В 2023 году в районе построят 3 новых ФАПа, в следующем – возведут ещё один ФАП и капитально отремонтируют стоматологическую поликлинику. Поэтапно решается вопрос с нехваткой кадров в здравоохранении. Целевое обучение сейчас проходят 11 будущих специалистов-медиков, из них двое придут работать в район уже в этом году – фельдшер скорой помощи и медсестра.

Продолжается ввод в оборот неиспользуемых земель. Сейчас в районе обрабатывается уже 96% пашни. Планируется создать социальную инфраструктуру в жилом посёлке, который построит для своих сотрудников компания «Ока-молоко» – одно из крупных предприятий АПК Шацкого района.

Губернатор Павел Малков отметил, что Шацкий район демонстрирует хорошие темпы развития, администрация работает в тесном взаимодействии с региональными министерствами по всем ключевым вопросам.

Павел Малков: «Много положительных оценок прозвучало сегодня на Часе муниципалитета в адрес Шацкого района. Радует, что многие вопросы либо уже решены, либо по ним есть решения, и понятно, как двигаться дальше. Наметили ряд дополнительных договорённостей. По ним будем совместно работать. Это, в том числе, касается очистных сооружений в Шацке, обустройства площадок для сбора мусора. Совместно с минспортом области необходимо проработать вопрос по созданию умной спортплощадки в городе»

Администрация района должна учесть дополнительные рекомендации региональных министерств в работе, активнее использовать лучшие муниципальные практики, – подчеркнул губернатор.

Речь идёт, в частности, об усилении информирования местных предпринимателей о действующих мерах поддержки МСП и повышении качества подготовки заявочной документации на участие в конкурсных отборах.