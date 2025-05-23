Павел Малков проведёт прямую линию: как задать вопрос губернатору?

29 мая в 12 часов состоится прямая линия с губернатором Рязанской области Павлом Малковым. Об этом он сообщил на своих страницах в соцсетях.

Глава региона сообщил: трансляция пройдёт на телеканале ТКР, на радио ТКР-ФМ а также в группе «Рязанская область» в социальных сетях. Традиционно прозвучат ответы на вопросы жителей, которые будут адресованы губернатору.

Рязанцы могут задать свои вопросы несколькими способами:

— по телефону горячей линии +7 4912 55-93-04;

— на платформе «Госуслуги.Решаем вместе» с пометкой «Прямая линия губернатора».

Возрастное ограничение 12+