Павел Малков проведёт прямую линию: как задать вопрос губернатору?

29 мая в 12 часов состоится прямая линия с губернатором Рязанской области Павлом Малковым. Об этом он сообщил на своих страницах в соцсетях.
Глава региона сообщил: трансляция пройдёт на телеканале ТКР, на радио ТКР-ФМ а также в группе «Рязанская область» в социальных сетях. Традиционно прозвучат ответы на вопросы жителей, которые будут адресованы губернатору.
Рязанцы могут задать свои вопросы несколькими способами:
— по телефону горячей линии +7 4912 55-93-04;
— на платформе «Госуслуги.Решаем вместе» с пометкой «Прямая линия губернатора».
Возрастное ограничение 12+
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