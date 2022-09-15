Четверг, 15 сентября, 2022
Татьяна Проводина

Павел Малков проконтролировал замену уличных фонарей в Московском районе Рязани

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Фото из Телеграм канала Павла Малкова

Вечером 14 сентября избранный губернатор проехал по Московскому району Рязани с проверкой, как идёт замена уличного освещения. В городе устанавливают качественные фонари рязанского производства.

Как отметил Павел Малков в своём Telegram канале, работы идут по графику. Также устраняются недочёты первичного монтажа. Избранный глава Рязанской области обратил внимание на кроны деревьев, которые местами перекрывают свет.

До конца января будущего года планируется установить 15 тысяч новых светильников.

Также Павел Малков обсудил с мэром Рязани Еленой Сорокиной планы на будущее. После завершения работ по контракту в городе приступят к замене оставшихся 4 тысяч светильников и монтажу новых линий для освещения 42 километров улиц, где раньше не было фонарей. Избранный губернатор сообщил, что это задача 2023 года.

Павел Малков: «Будем изыскивать средства, Рязань надо осветить»

Павел Малков проконтролировал замену уличных фонарей в Московском районе Рязани
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