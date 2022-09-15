Павел Малков проконтролировал замену уличных фонарей в Московском районе Рязани

Вечером 14 сентября избранный губернатор проехал по Московскому району Рязани с проверкой, как идёт замена уличного освещения. В городе устанавливают качественные фонари рязанского производства.

Как отметил Павел Малков в своём Telegram канале, работы идут по графику. Также устраняются недочёты первичного монтажа. Избранный глава Рязанской области обратил внимание на кроны деревьев, которые местами перекрывают свет.

До конца января будущего года планируется установить 15 тысяч новых светильников.

Также Павел Малков обсудил с мэром Рязани Еленой Сорокиной планы на будущее. После завершения работ по контракту в городе приступят к замене оставшихся 4 тысяч светильников и монтажу новых линий для освещения 42 километров улиц, где раньше не было фонарей. Избранный губернатор сообщил, что это задача 2023 года.