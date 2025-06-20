Павел Малков: «Производство яиц в Рязанской области за год выросло на 10%»

Губернатор Павел Малков сообщил, что за год в Рязанской области на 10% выросло производство яиц. Об этом глава региона написал в своём telegram-канале.

Малков напомнил: в прошлом году на ПМЭФ было подписано соглашение с Окской птицефабрикой о расширении производства. В рамках достигнутых договорённостей предприятие возвело новые птичники, и это позволило побить прошлогодний рекорд по производству яиц.

Производство мяса выросло более чем на 23%. Растёт поголовье коров, свиней и птицы благодаря строительству животноводческих комплексов в Кораблинском и Ряжском районах.

— В этом году завершится строительство двух новых крупных молочных комплексов в Спасском районе и Касимовском округе. Это позволит заметно увеличить производство молока, — заявил Павел Малков.

Напомним, рязанская делегация во главе с губернатором сейчас находится на Петербургском международном экономическом форуме. За несколько дней работы уже удалось заключить целый ряд важных для региона соглашений в различных сферах, в том числе в сфере агро-промышленного комплекса.