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Вторник, 11 апреля, 2023
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Павел Малков представил руководителей новых комитетов в Рязанской области

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Губернатор Рязанской области Павел Малков во вторник, 11 апреля, на заседании правительства региона представил коллегам руководителей двух новых комитетов.

Ольга Чуляева возглавила комитет по информации и массовым коммуникациям, Дмитрий Нефёдов — руководитель комитета по инвестициям и туризму.

Также Малков напомнил, что в регионе недавно появился комитет по делам молодёжи.

Губернатор заявил, что численность чиновников не увеличится, происходит перераспределение полномочий. Также перераспределят финансирование. Возрастает персональная ответственность сотрудников.

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