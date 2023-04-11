Павел Малков представил руководителей новых комитетов в Рязанской области

Губернатор Рязанской области Павел Малков во вторник, 11 апреля, на заседании правительства региона представил коллегам руководителей двух новых комитетов.

Ольга Чуляева возглавила комитет по информации и массовым коммуникациям, Дмитрий Нефёдов — руководитель комитета по инвестициям и туризму.

Также Малков напомнил, что в регионе недавно появился комитет по делам молодёжи.

Губернатор заявил, что численность чиновников не увеличится, происходит перераспределение полномочий. Также перераспределят финансирование. Возрастает персональная ответственность сотрудников.