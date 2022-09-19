Павел Малков предложил уволиться министру транспорта Рязанской области

Врио губернатора Рязанской области Павел Малков предложил министру транспорта и автомобильных дорог региона Вадиму Решетнику покинуть свой пост. Об этом он написал в своём telegram-канале 19 сентября.

Малков отметил, что по разным причинам в этой сфере не выстроена эффективная система управления. Среди причин он назвал следующие: назначение непрофильных специалистов на важные должности, отсутствие информационной работы, спорные проектные решения, растянутые графики дорожных работ и другие.

Врио губернатора также анонсировал другие кадровые изменения в правительстве региона.

Ранее Малков раскритиковал министра транспорта из-за ремонта Северной окружной.

Читайте также:

Стало известно, когда Павел Малков вступит в должность губернатора Рязанской области