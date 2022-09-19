21 сентября Павел Малков вступит в должность губернатора Рязанской области

Церемония инаугурации нового губернатора Рязанской области Павла Малкова пройдёт 21 сентября. По закону, в этот день областное правительство полным составом уходит в отставку, а затем формируется его новый состав.
В своём Telegram канале Павел Малков отметил, что для него это будет особенный день. Он ещё раз поблагодарил всех, кто проголосовал за него на выборах.
Избранный губернатор сообщил, что планируются кадровые изменения. Однако не все назначения произойдут в ближайшие дни. Некоторые решения Павел Малков принял ещё до официального вступления в должность.
Покинуть свой пост предложено министру транспорта и автодорог Вадиму Решетнику. Как отметил избранный губернатор, система управления в этой сфере выстроена неэффективно.
В результате графики работ по ключевым дорогам затягиваются, отсутствует стратегическое видение развития дорожной и транспортной системы региона, а проектные решения по важным объектам довольно спорны.