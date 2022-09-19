21 сентября Павел Малков вступит в должность губернатора Рязанской области

Церемония инаугурации нового губернатора Рязанской области Павла Малкова пройдёт 21 сентября. По закону, в этот день областное правительство полным составом уходит в отставку, а затем формируется его новый состав.

В своём Telegram канале Павел Малков отметил, что для него это будет особенный день. Он ещё раз поблагодарил всех, кто проголосовал за него на выборах.

Павел Малков: «У меня была возможность оценить работу всех членов правительства, каждый мог проявить свои лучшие качества. Иногда это происходило в достаточно сложных ситуациях, и я рад, что многие справились с новыми вызовами»

Избранный губернатор сообщил, что планируются кадровые изменения. Однако не все назначения произойдут в ближайшие дни. Некоторые решения Павел Малков принял ещё до официального вступления в должность.

Покинуть свой пост предложено министру транспорта и автодорог Вадиму Решетнику. Как отметил избранный губернатор, система управления в этой сфере выстроена неэффективно.

В результате графики работ по ключевым дорогам затягиваются, отсутствует стратегическое видение развития дорожной и транспортной системы региона, а проектные решения по важным объектам довольно спорны.