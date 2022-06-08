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Среда, 8 июня, 2022

Павел Малков поздравил соцработников с профессиональным праздником

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Татьяна Проводина

Павел Малков поздравил соцработников с профессиональным праздником

Обращение врио губернатора опубликовано на сайте правительства Рязанской области. Глава региона отметил, что работники социальной сферы региона в своём большинстве работают добросовестно и заслуживают благодарности жителей. Помощь людям – дело ответственное и благородное, – подчеркнул Павел Малков.

Один из приоритетов регионального правительства – развивать систему социального обслуживания жителей, – сообщил врио губернатора. Рязанская область будет и дальше повышать качество услуг для населения, в работе будут использовать современные технологии и форматы. Павел Малков отметил успешное развитие системы долговременного ухода за пожилыми гражданами и людьми с ограничениями по здоровью.

Врио главы региона пожелал социальным работникам крепкого здоровья, счастья и энергии на годы вперёд.

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