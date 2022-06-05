Павел Малков поздравил рязанцев с Днём эколога

Этот день отмечают не только работники природоохраны, но и все неравнодушные люди, кто помогает сохранить природные богатства родного края, – отметил врио губернатора Рязанской области.

Экология находится в числе приоритетов для областного правительства, – сообщил Павел Малков. Среди задач врио главы региона выделил расчистку русла реки Солотча. На этот проект выделены немалые деньги из федерального бюджета, и он будет реализован, – отметил он. Не обойдут вниманием и другие важные для жителей вопросы.

Павел Малков поблагодарил учёных, волонтёров и всех причастных к сфере экологии за активную позицию и пожелал им здоровья и успехов.