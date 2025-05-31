Павел Малков посетил Кванториум «Дружба» в Рязани

Накануне Дня защиты детей губернатор Рязанской области Павел Малков встретился с юными изобретателями в детском технопарке Кванториум «Дружба». Об этом он написал в телеграм-канале.

«Наши талантливые ребята показали проекты в робототехнике, сельском хозяйстве, образовании и других сферах. Все они — призёры престижных конкурсов. У некоторых уже есть договорённости о практическом применении проектов с компаниями и учреждениями.

Владимир Варнацкий и Фёдор Ионов из IT-куба разработали мобильное приложение, которое распознаёт язык жестов и преобразует его в текст. Иван Протасов из школы № 72 создал воздушный винт для кордовых моделей самолётов. Анна Косорукова из Рыбновской школы № 3 придумала новую технологию производства грибного мицелия.

И таких примеров много: боксы для выращивания рассады, детектор движения, робот-транспортировщик и многое другое.

Все ребята и их наставники — большие молодцы. Здорово, что есть такой интерес к инженерно-естественному направлению. Посоветовал несколько идей, в том числе предложил подумать над разработкой роботов для очистки водоёмов. Уверен, сможем найти им применение.

Обязательно продолжим поддерживать ребят и открывать новые центры дополнительного образования. Каждый ребёнок должен иметь возможность попробовать себя в разных сферах. Понять, что ему интересно, и раскрыть свои таланты».