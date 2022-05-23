Павел Малков поручил провести аудит УРТ

Врио губернатора Рязанской области Павел Малков поручил провести аудит расходования средств в МУП «Управление Рязанского троллейбуса». Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.
Малков провёл рабочее совещание, на котором рассмотрели проблемы городского транспорта Рязани. О ситуации рассказала глава городской администрации Елена Сорокина.
Врио губернатора обещал оказать поддержку УРТ, но деньги не будут направлены без тщательного аудита расходов предприятия.
Он обещал сделать всё для обновления подвижного состава. Один из вариантов — принять участие в проекте «Безопасные качественные дороги», чтобы приобрести новые машины.