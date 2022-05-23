Павел Малков поручил провести аудит УРТ

Врио губернатора Рязанской области Павел Малков поручил провести аудит расходования средств в МУП «Управление Рязанского троллейбуса». Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Малков провёл рабочее совещание, на котором рассмотрели проблемы городского транспорта Рязани. О ситуации рассказала глава городской администрации Елена Сорокина.

Врио губернатора обещал оказать поддержку УРТ, но деньги не будут направлены без тщательного аудита расходов предприятия.

— Разбираться надо тщательно, источников повышения эффективности достаточно, — заявил заявил Павел Малков.

Он обещал сделать всё для обновления подвижного состава. Один из вариантов — принять участие в проекте «Безопасные качественные дороги», чтобы приобрести новые машины.