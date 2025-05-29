Павел Малков объяснил задержку с ремонтом бывшего кинотеатра «Родина» в Рязани 

Во время прямого эфира 29 мая губернатор Рязанской области Павел Малков рассказал, с чем связана задержка с ремонтом бывшего кинотеатра «Родина» в Рязани.

По словам главы региона, типовое здание послевоенной застройки в своё время было внесено в список объектов культурного наследия. Причём не только здание, но и его внутреннее убранство, включая, например, старый обычный паркет. Это существенно увеличивало стоимость ремонта.

Сейчас ситуация исправлена. Фасад здания при ремонте сохранят в историческом виде, но внутри будет сделан современный ремонт.