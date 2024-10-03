Павел Малков: Используем все возможности для развития Музея-усадьбы генерала Скобелева

Губернатор Павел Малков принял участие в торжественных мероприятиях, посвященных празднованию 181-летия со дня рождения выдающегося русского полководца генерала М. Д. Скобелева и 120-летия Скобелевского комитета. Подробности сообщила пресс-служба правительства Рязанской области.

Мероприятия прошли в Музее-усадьбе «Мемориальный комплекс М. Д. Скобелева» в селе Заборово Александро-Невского района. Участники возложили цветы к памятнику и могиле полководца. Память легендарного военачальника почтили минутой молчания. Состоялся торжественный митинг.

Губернатор отметил значимый вклад Скобелевского комитета в развитие музея в Заборове, сохранение памяти о генерале, великого воинского наследия и славной истории страны. Он подчеркнул, что правительство Рязанской области со своей стороны поддерживает всю эту работу.

«Михаил Дмитриевич Скобелев — невероятный человек, глубоко образованный, верующий, порядочный, легендарный воин. Не проиграл ни одного сражения за всю свою жизнь, а их было не меньше семидесяти. Гордимся нашим великим земляком, — сказал Павел Малков. — Дети, молодежь должны расти патриотами, знать историю и Героев Отечества. Используем все возможности для того, чтобы Музей-усадьба Скобелева развивался».

Губернатор напомнил, что в прошлом году по инициативе жителей в р. п. Александро-Невский открыли памятник М. Д. Скобелеву и благоустроили прилегающую территорию, сегодня это место является точкой всеобщего притяжения.

Павел Малков вместе с представителями комитета посетил Малый дом М. Д. Скобелева. В нем организована экспозиция, рассказывающая об истории усадьбы, этапах ее развития, о жизни и деятельности генерала и Скобелевском комитете. Представлены мебель, различные вещи, портреты, фотографии, почтовые открытки и марки. В этом году Скобелевским комитетом переданы в музей литография генерала работы болгарского художника и предметы посуды 19 века.

В мероприятиях приняли участие и. о. министра культуры Рязанской области Елена Солохина, председатель Центрального Совета АНО «Скобелевский комитет», научный руководитель Военного университета Министерства обороны РФ Валерий Марченков, член Президиума Скобелевского комитета, член Комиссии по военно-историческим вопросам при Президиуме РАН, Научного совета Российского военно-исторического общества Александр Кирилин, исполнительный директор АНО «Скобелевский комитет» Сергей Слипченко, член Геральдического совета при Президенте РФ, зампредседателя геральдической комиссии Министерства обороны РФ Олег Кузнецов, глава администрации Александро-Невского района Владимир Оводков, сотрудники музея, жители региона.