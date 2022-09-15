Четверг, 15 сентября, 2022
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Павел Малков: Город должен быть полностью освещен

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14 сентября врио губернатора Рязанской области Павел Малков в ходе рабочей поездки по Рязани проверил качество работ по замене светильников. 

Контракт на выполнение работ по замене элементов сети уличного освещения был заключен администрацией города Рязани в июле. Документом предусмотрены 2 этапа работ, завершатся они к февралю следующего года. Планируется заменить 15 тысяч светильников, при этом применяется современное осветительное оборудование, которое производит рязанское предприятие. 

Гарантийный срок работы новых светильников – 12 лет. Дополнительная акцентная подсветка предусмотрена на пешеходных переходах и аварийно-опасных участках.

В ходе рабочей поездки Павел Малков осмотрел Московское шоссе, улицы Мервинская, Крупской, Народный бульвар. 

– Посмотрели текущее состояние работ. Убедились, что они проводятся в соответствии с графиком, продолжается монтаж и настройка, в том числе устраняются некоторые недочеты первичного монтажа. Нужно дополнительно заняться кронами деревьев, которые местами перекрывают свет. Важно сделать так, чтобы освещение везде соответствовало установленным нормативам, – отметил глава региона.

По итогам осмотра городских улиц было определено, в какие сроки подрядная организация должна устранить недоработки. Речь также шла о планах на будущее. 

– Вместе с главой администрации Рязани Еленой Сорокиной обсудили дальнейшие действия. После завершения предусмотренных контрактом работ планируем выходить на следующий этап, который будет включать замену оставшихся 4 тысяч городских светильников, а также монтаж новых линий для освещения 42 километров улиц, на которых раньше не было уличных фонарей. Это задача 2023 года. Город должен быть полностью освещён, – подчеркнул Павел Малков.

Павел Малков: Город должен быть полностью освещен
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