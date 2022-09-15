Павел Малков: Город должен быть полностью освещен

14 сентября врио губернатора Рязанской области Павел Малков в ходе рабочей поездки по Рязани проверил качество работ по замене светильников.
Контракт на выполнение работ по замене элементов сети уличного освещения был заключен администрацией города Рязани в июле. Документом предусмотрены 2 этапа работ, завершатся они к февралю следующего года. Планируется заменить 15 тысяч светильников, при этом применяется современное осветительное оборудование, которое производит рязанское предприятие.
Гарантийный срок работы новых светильников – 12 лет. Дополнительная акцентная подсветка предусмотрена на пешеходных переходах и аварийно-опасных участках.
В ходе рабочей поездки Павел Малков осмотрел Московское шоссе, улицы Мервинская, Крупской, Народный бульвар.
По итогам осмотра городских улиц было определено, в какие сроки подрядная организация должна устранить недоработки. Речь также шла о планах на будущее.