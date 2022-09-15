Павел Малков: Город должен быть полностью освещен

14 сентября врио губернатора Рязанской области Павел Малков в ходе рабочей поездки по Рязани проверил качество работ по замене светильников.

Контракт на выполнение работ по замене элементов сети уличного освещения был заключен администрацией города Рязани в июле. Документом предусмотрены 2 этапа работ, завершатся они к февралю следующего года. Планируется заменить 15 тысяч светильников, при этом применяется современное осветительное оборудование, которое производит рязанское предприятие.

Гарантийный срок работы новых светильников – 12 лет. Дополнительная акцентная подсветка предусмотрена на пешеходных переходах и аварийно-опасных участках.

В ходе рабочей поездки Павел Малков осмотрел Московское шоссе, улицы Мервинская, Крупской, Народный бульвар.

– Посмотрели текущее состояние работ. Убедились, что они проводятся в соответствии с графиком, продолжается монтаж и настройка, в том числе устраняются некоторые недочеты первичного монтажа. Нужно дополнительно заняться кронами деревьев, которые местами перекрывают свет. Важно сделать так, чтобы освещение везде соответствовало установленным нормативам, – отметил глава региона.

По итогам осмотра городских улиц было определено, в какие сроки подрядная организация должна устранить недоработки. Речь также шла о планах на будущее.