Суббота, 24 сентября, 2022
Татьяна Проводина

Павел Малков формирует новый состав правительства Рязанской области

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Фото со страницы Павла Малкова ВКонтакте

Губернатор Рязанской области Павел Малков формирует новый состав правительства региона. Уже есть определённость с некоторыми зампредами правительства и большинством руководителей ключевых ведомств.

В своём Telegram канале Павел Малков заявил о назначениях. Вице-губернатором — первым зампредом правительства Рязанской области стал А.А. Бранов. Первым зампредом правительства стала А.Н. Рослякова. Заместителями председателя правительства назначены А.А. Никитин и Ю.А. Швакова.

Изменилось распределение полномочий.

Артём Бранов координирует деятельность строительного, финансового и транспортного блоков, а также ЖКХ и ТЭК.

Вопросы местного самоуправления, взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти, информационной политики, предупреждения и ликвидации ЧС остаются в ведении Анны Росляковой. Также она будет руководить министерством природопользования.

Экономические и юридические вопросы, тарифная и промышленная политика будет курировать Юлия Швакова.

Артём Никитин по-прежнему будет отвечать за направления туризма, инвестиционного развития, цифровизации и спорта.

Кандидаты в заместители по социальной сфере и сельскому хозяйству проходят тестирование и собеседование.

Каждый заместитель будет курировать определённые отрасли и нести персональную ответственность за их развитие, – подчеркнул Павел Малков.

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