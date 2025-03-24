Губернатор Рязанской области Павел Малков анонсировал отставки в здравоохранении. Об этом глава региона сообщил на заседании Рязанской областной Думы, где 24 марта проходил отчёт губернатора перед депутатами.
Павел Малков отметил, что в регионе реализуются новые подходы в системе здравоохранения, но не все их воспринимают, в связи с чем предпринимаются ряд кадровых изменений.
В рязанских медучреждениях должна быть чистота, уют и должно быть вежливое обращение к пациентам, начиная с порога. Необходимо использовать современные методы лечения, осваивать новые возможности, развиваться.
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В пример Малков привел ОКБ имени Семашко и детскую поликлинику № 1.