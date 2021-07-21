Парковку возле рязанского ТРЦ «Премьер» будут закрывать на ночь

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В Рязани решили закрывать на ночь парковку возле ТРЦ «Премьер». Это позволит избавиться от дрифтеров, которые нарушают тишину. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

По информации мэрии, многие местные жители просили решить проблему несанкционированной парковки и нарушения тишины ночью. Руководство торгового центра выделило средства для покупки бетонных блоков и металла.

— По периметру парковки уже установили бетонные блоки. Сейчас изготавливаются откатные металлические шлагбаумы. Их установят на трех въездах на территорию центра, — говорится в сообщении.

С 1 августа на парковке ТРЦ «Премьер» нельзя будет парковать автомобили с 22:00 до 08:00. В противном случае машины эвакуируют на штрафстоянку. В этот же период времени ограничат и въезд на территорию.